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廖峻「神隱8個多月」近況曝光 昔搭檔澎澎助走出低潮

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
澎澎這半年來每個週末都會上山去看廖峻。 圖／擷自臉書
澎澎這半年來每個週末都會上山去看廖峻。 圖／擷自臉書

廖峻去年遭女網紅指控性侵未遂，結果他反提告對方，目前官司仍在進行中，而在歷經中風、被控性侵未遂，再加上去年為動脈瘤開刀裝支架，之後廖峻神隱在新竹山上休養8個多月，而昔日秀場的好搭檔澎澎，近半年來每個週末都帶著美食上山去看他。

據「鏡週刊」報導，廖峻被指控性侵未遂後，許多朋友都未與他聯絡，也沒有任何工作，而與廖峻已10幾年未聯絡的澎澎，看到這樣的情況，心疼昔日的搭檔，就決定主動聯繫，還去醫院探望廖峻，這半年來更是在每個週末，由女兒開車載她到山上拜訪廖峻，而且都會帶著各種食材、美食。

澎澎更為了幫助廖峻走出低潮，後來去探望他時還會在臉書開直播，兩人會把過去在秀場上的演出的橋段重現，澎澎透露廖峻本來一開始走路需要人攙扶，講話時嘴會歪歪的，現在已恢復許多，所以才能一起開直播。

澎澎這半年來每個週末都會上山去看廖峻。 圖／擷自臉書
澎澎這半年來每個週末都會上山去看廖峻。 圖／擷自臉書

澎澎這半年來每個週末都會上山去看廖峻。 圖／擷自臉書
澎澎這半年來每個週末都會上山去看廖峻。 圖／擷自臉書

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