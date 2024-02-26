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許光漢最新浪漫大片 大手筆招待18歲觀眾免費搶先看！

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
許光漢（右）與清原果耶在「青春18x2 通往有你的旅程」對手戲動人。圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供
許光漢（右）與清原果耶在「青春18x2 通往有你的旅程」對手戲動人。圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供

紅遍亞洲的超人氣男神許光漢，最新浪漫愛情電影「青春18x2 通往有你的旅程」，將於3月14日白色情人節正式在全台上映，之前片商舉辦過兩場大型試片、超過千人觀影，有觀眾流下感動的淚水，也有人被許光漢與女主角清原果耶的純愛互動逗得心中小鹿亂撞。各方期待「青春18x2 通往有你的旅程」成為今年第一部「現象級」熱賣大片，電影公司特別宣布，將在3月4日到3月6日間於全台北中南舉辦「青春18歲」搶先看試映，廣邀18歲（含）以下的少男少女們一起進戲院感受片中男女主角的浪漫火花。

「青春18x2 通往有你的旅程」導演藤井道人用兩趟跨越了18年的旅程，今昔交錯，講述了年少時的青春、愛戀與純真，以及長大成人之後的懊悔、遺憾與和解。台灣觀眾喜愛的日本文藝電影經典「情書」，在片中有重要的位置，且台南的純樸和日本美麗的雪景互相輝映，兩地觀眾都能感到賞心悅目。想要爭取搶先免費觀賞的機會，可以上官方臉書https://www.facebook.com/seishun18x2TW查詢索票辦法。

許光漢（右）與清原果耶在「青春18x2 通往有你的旅程」一起騎車遊覽台灣。圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供
許光漢（右）與清原果耶在「青春18x2 通往有你的旅程」一起騎車遊覽台灣。圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供

許光漢（左）與清原果耶在「青春18x2 通往有你的旅程」將免費招待年輕觀眾搶先欣賞。圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供
許光漢（左）與清原果耶在「青春18x2 通往有你的旅程」將免費招待年輕觀眾搶先欣賞。圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供

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