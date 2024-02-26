快訊

25家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

張蘭罕見提兒子汪小菲 語出驚人吐一句「自己像是中了六合彩」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
張蘭罕見提起兒子汪小菲。 圖/摘自微博
張蘭罕見提起兒子汪小菲。 圖/摘自微博

汪小菲自和大S離婚後感情生活依舊精彩，日前更傳出將迎娶台灣網紅曼蒂（Mandy）。近日汪小菲的媽媽張蘭受訪時也罕見提起兒子汪小菲，突然語出驚人稱「自己像是中了六合彩」。

張蘭近日接受陸媒《鳳凰網》娛樂頻道訪問，被問及如何評價兒子汪小菲？她則直言汪小菲與她特別互補，「小菲身上好多優點，我知道他不會出格，我覺得這孩子跟上就正」，說兒子是自己中的六合彩。她解釋，汪小菲不喜歡她做直播的個性，所以常常在直播間懟她，有粉絲們覺得汪小菲不孝順，對此她則出面替汪小菲說話，「他的性格屬於特低調的一個孩子，我在直播間的性格他看不慣」。

張蘭被問及直播時常提到大S因而被說「蹭流量」，對此她則大器表示不介意被這樣說，「這個不是說蹭流量，而是這波流量來了，你接不接得住」、「我覺得我接得非常準」。話鋒一轉，她便表示從未干涉過汪小菲的家庭，不管是離婚協議、離婚過程等等，所有的過程她都不知道，強調自己是個特別有界限感的人。

張蘭罕見提起兒子汪小菲。 圖/摘自微博
張蘭罕見提起兒子汪小菲。 圖/摘自微博

延伸閱讀

分手陳珮甄！作家H直播暴哭道歉 網驚見留言「請幫打賞」：星星可賺收益

野生古天樂泰國拜四面佛 準備四隻「金象」酬神

嚇！女星租屋「陽台冒不明液體」 裝監視器後毛骨悚然

中國司機聊政治「以後會統一」 鍾明軒高EQ回應網狂讚

相關新聞

張蘭罕見提兒子汪小菲 語出驚人吐一句「自己像是中了六合彩」

汪小菲自和大S離婚後感情生活依舊精彩，日前更傳出將迎娶台灣網紅曼蒂（Mandy）。近日汪小菲的媽媽張蘭受訪時也罕見提起兒子汪小菲，突然語出驚人稱「自己像是中了六合彩」。

對老公發脾氣「為什麼要逼我」 愛雅明白內幕後淚崩

愛雅日前上緯來「女王大人」分享曾遇過或做過的超暖心舉動。愛雅說食品品牌創業初期，老公把她的工作行程排滿滿，不給她偷懶的空...

女星減肥手段太奇葩 竟吃貓罐頭拌飯

過年剛過，許多人免不了放縱大吃大喝，TVBS「女人我最大」日前邀請潘慧如、楊晨熙、李佳豫、盧學叡以及夏宇童，分享特別的過...

「麗的電視」當家花旦李影離世 摔倒送醫享壽70歲…曾與劉松仁情纏7年

昔日香港「麗的電視」當家花旦李影在加拿大過世，享壽70歲。據知，李影日前跌倒，只向朋友表示扭傷，本來朋友打算去探望，但李...

才陪甄珍過完年！劉家昌兒章立衡突發文狠嗆「敵人」：讓你身敗名裂

甄珍與劉家昌2018年為爭產一事打官司鬧了很多年，去年劉家昌發文除了砲轟遭甄珍無情奪產，更罵兒子劉子千（改名章立衡）「不忠不孝、不知羞恥」，甄

遭汪東城排除！炎亞綸開嗆回擊「他們現在誰都收」

偶像男團「飛輪海」出身的吳尊，近日有網友留言敲碗他開演唱會，而他則回應「你去說服其他三位同學我就來」，沒想到之後汪東城曬出與辰亦儒、郭品超合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。