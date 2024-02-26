張蘭罕見提兒子汪小菲 語出驚人吐一句「自己像是中了六合彩」
汪小菲自和大S離婚後感情生活依舊精彩，日前更傳出將迎娶台灣網紅曼蒂（Mandy）。近日汪小菲的媽媽張蘭受訪時也罕見提起兒子汪小菲，突然語出驚人稱「自己像是中了六合彩」。
張蘭近日接受陸媒《鳳凰網》娛樂頻道訪問，被問及如何評價兒子汪小菲？她則直言汪小菲與她特別互補，「小菲身上好多優點，我知道他不會出格，我覺得這孩子跟上就正」，說兒子是自己中的六合彩。她解釋，汪小菲不喜歡她做直播的個性，所以常常在直播間懟她，有粉絲們覺得汪小菲不孝順，對此她則出面替汪小菲說話，「他的性格屬於特低調的一個孩子，我在直播間的性格他看不慣」。
張蘭被問及直播時常提到大S因而被說「蹭流量」，對此她則大器表示不介意被這樣說，「這個不是說蹭流量，而是這波流量來了，你接不接得住」、「我覺得我接得非常準」。話鋒一轉，她便表示從未干涉過汪小菲的家庭，不管是離婚協議、離婚過程等等，所有的過程她都不知道，強調自己是個特別有界限感的人。
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