對老公發脾氣「為什麼要逼我」 愛雅明白內幕後淚崩

愛雅日前上緯來「女王大人」分享曾遇過或做過的超暖心舉動。愛雅說食品品牌創業初期，老公把她的工作行程排滿滿，不給她偷懶的空間，甚至連躺在床上都逼著她要看公司報表，讓愛雅有天終於怒了，氣問老公為什麼要一直逼她，老公這才說出怕自己有天不小心先走，所以要留給她一個可以賴以維生的事業，而她講到這件事時，也當場淚灑攝影棚。。本集將於2月27日週二晚上8點播出。

愛雅說跟老公再次交往是因為媽媽過世後，老公打電話來關心才復合交往到結婚。愛雅表示那段時間老公不只長達一年半天天接送她拍戲，更引導她為了留下記憶中媽媽的味道而做起了食品品牌。愛雅說品牌創立初期，她覺得自己已經投入很多心力，剩下的工作可以交給公司團隊處理就好，但老公仍堅持要她該看公司報表就得看，有空時一定要去公司上班，還幫她把工作時程都安排好，絲毫不給她休息偷懶的空間。

有次她累到對老公發脾氣，生氣問他「為什麼每天要一直逼我！連在床上都得看報表！」本來以為老公會對她說教，沒想到老公卻是認真告訴她，如果有一天自己先走了，不知道可以留下什麼保障給她，所以希望如果有一天她演藝工作不順利，至少還有穩定的收入來源，以及可以全心全意託付終身的事業，她這才知道老公的用心，更忍不住在攝影棚裡流下感動的眼淚。

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