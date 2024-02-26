聽新聞
test
0:00 / 0:00
女星減肥手段太奇葩 竟吃貓罐頭拌飯
過年剛過，許多人免不了放縱大吃大喝，TVBS「女人我最大」日前邀請潘慧如、楊晨熙、李佳豫、盧學叡以及夏宇童，分享特別的過年甩肉計畫，並由蔣偉文、李佑群老師及蘇宗柏醫師擔任專家解說，像是「231瘦身法」、「密醫針灸」等偏門方法，都讓現場來賓聽了大開眼界。
潘慧如首先分享，過年時聚會美食多，像她自己對於蛋糕甜食、高糖分水果皆不忌口，自爆甚至三餐、宵夜都愛吃珍珠丸子，使她在過年短短兩周，就急遽增胖三公斤，加上作息不正常，導致她排便不順，身體「有進不出」，最後則靠著益生菌輔助消化，才讓身體恢復到過年前的體態。
過年常與親戚見面吃飯的楊晨熙則透露，曾經聚餐時一口氣吃掉28顆水餃，結果飽到太難受，直接送急診，荒謬程度連醫生聽了都想笑；此外她還回憶，先前為了減肥不擇手段，竟吃無鈉含量的貓罐頭拌飯，並使用體雕加強按摩，當她秀出全身瘀血照，慘狀也讓主持人藍心湄害怕直呼「這根本就是『酷刑』！」
更多推薦
▪作家H突開直播痛哭…認想挽回陳珮甄：還是把她當太太
▪不怕台北超低溫！孝琳透視裝尬黑bra拚了
▪百億尪入獄後神隱2年！瘋傳安以軒復出參戰浪姐
▪愛莉莎莎邀「世仇」Toyz約會 上演世紀大和解
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言