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女星減肥手段太奇葩 竟吃貓罐頭拌飯

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
楊晨熙曾使用過激手段減肥。圖／TVBS提供
楊晨熙曾使用過激手段減肥。圖／TVBS提供

過年剛過，許多人免不了放縱大吃大喝，TVBS「女人我最大」日前邀請潘慧如楊晨熙、李佳豫、盧學叡以及夏宇童，分享特別的過年甩肉計畫，並由蔣偉文、李佑群老師及蘇宗柏醫師擔任專家解說，像是「231瘦身法」、「密醫針灸」等偏門方法，都讓現場來賓聽了大開眼界。

潘慧如首先分享，過年時聚會美食多，像她自己對於蛋糕甜食、高糖分水果皆不忌口，自爆甚至三餐、宵夜都愛吃珍珠丸子，使她在過年短短兩周，就急遽增胖三公斤，加上作息不正常，導致她排便不順，身體「有進不出」，最後則靠著益生菌輔助消化，才讓身體恢復到過年前的體態。

過年常與親戚見面吃飯的楊晨熙則透露，曾經聚餐時一口氣吃掉28顆水餃，結果飽到太難受，直接送急診，荒謬程度連醫生聽了都想笑；此外她還回憶，先前為了減肥不擇手段，竟吃無鈉含量的貓罐頭拌飯，並使用體雕加強按摩，當她秀出全身瘀血照，慘狀也讓主持人藍心湄害怕直呼「這根本就是『酷刑』！」

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