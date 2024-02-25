才陪甄珍過完年！劉家昌兒章立衡突發文狠嗆「敵人」：讓你身敗名裂
甄珍與劉家昌2018年為爭產一事打官司鬧了很多年，去年劉家昌發文除了砲轟遭甄珍無情奪產，更罵兒子劉子千（改名章立衡）「不忠不孝、不知羞恥」，甄珍及章立衡也先後發文回擊，三人再度隔空槓上。今年才過完元宵節，章立衡則突發文表示要讓敵人身敗名裂。
章立衡春節過年時還曾發文祝賀大家新年快樂，不過25日凌晨則發文寫道「想對敵人說，你造的孽，顛倒是非，我會讓你家破人亡，身敗名裂，牢獄之災。」貼文中所提到的敵人，外界紛紛猜測是否在指父親劉家昌。
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