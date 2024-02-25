遭汪東城排除！炎亞綸開嗆回擊「他們現在誰都收」

偶像男團「飛輪海」出身的吳尊，近日有網友留言敲碗他開演唱會，而他則回應「你去說服其他三位同學我就來」，沒想到之後汪東城曬出與辰亦儒、郭品超合照，並寫道「請問這是阿尊說的另外3個嗎？」立刻引發網友熱議，而炎亞綸也親上火線回應。

炎亞綸在臉書上看到相關新聞報導後，忍不住留言「原來這件事還能是新聞喔？我以為在讀歷史課本」有粉絲很期待飛輪海可以再合體，不過遭到炎亞綸酸「你快加入，他們現在誰都收」應就是在諷刺汪東城那張合照，有網友留言「地質系教授兼職歷史老師嗎？」炎亞綸一見這網友的帳號名稱，就忍不住大呼「抓，好開心 一個CP粉 可以封鎖」甚至有網友覺得他好像有點破防的樣子，再回應「你這種東綸CP就是自作多情的範例」。

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