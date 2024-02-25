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張學友上海演唱會險變假唱 錄音歌聲一出變臉中斷演出

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
張學友近來在上海開唱。 圖／擷自微博
張學友近來在上海開唱。 圖／擷自微博

張學友的「張學友60+巡迴演唱會」23日在上海進行首場演出，不過在舞台上險發生假唱事件，而歌神見狀也立刻喊停，重新再來一次，不少粉絲看了都為他捏把冷汗。

張學友準備要演唱「刹那愛」時，一開口就立刻聽到現場放出自己的歌聲，他查覺有異放下麥克風後，歌聲仍是繼續，於是回頭看了工作人員，之後對台下觀眾雙手一攤說「對不起，我們再來一次，好不好」並解釋應該是把彩排時的錄音放出來了，之後就重新再演唱這首歌。

影片在網路流傳，不少網友都聽出「錄音和現場的質感完全不一樣」，有在現場的網友也留言「看到這個視頻終於安心了。現場離得遠，重來一遍的時候，就覺得全場鴉雀無聲，感覺我自己的心都快跳出來了」、「現場看到這段，真的好笑又感動，好笑的是學友那個一臉無奈的表情，感動的是他的認真嚴謹和超常發揮」、「看這表情工作人員要挨駡了」、「太可愛了，自己都驚到了吧，怎麼有和我一樣的聲音」。

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