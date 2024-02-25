遭作家H數落罪狀 陳珮甄心痛發聲：未來不會再傻了

作家H（陳鴻儀）和陳珮甄剛辦婚禮又宣布分手，跌破外界眼鏡，作家H昨深夜發千字文指控陳珮甄在傳媒界裝溫柔、不懂和人夫保持距離、開銷太大等罪狀，陳珮甄則在IG限動發文，雖未指名道姓，但可看出她的心情深受影響。

陳珮甄發文寫下「我覺得我學到了好多，謝謝，我一定會好好記得，這些日子以來的所有心情，我想未來的我不會再傻了，沒有後悔愛過，但我想，我更懂得了吧，謝謝所有的一切，祝福所有的人快樂，獲得讓他們感到幸福的，不管那是什麼。」

陳珮甄和作家H閃婚閃離，發文吐心聲。圖／摘自IG

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