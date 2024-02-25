作家H不忍了！深夜發千字文控陳珮甄裝溫柔小白兔

作家H（陳鴻儀）去年底向KOL、迪化街名門前媳婦陳珮甄求婚成功，並在今年1月舉辦婚宴，未料作家H日前突然宣布結束婚姻關係，震驚外界，作家H昨晚深夜又在臉書發出長文，表示因為不希望憂鬱症被汙名化，所以決定公開兩人爭吵細節，直言女方人前溫柔，但私底下真實性格並非如此，還有其他相處矛盾，才讓他決定就此打住。

作家H表示，兩人是因為在女方遇到某個「me too」事件開始熟稔，在螢光幕前，陳珮甄的形象是溫柔小女人，他也曾為了陳珮甄槓上眼科醫生黃宥嘉，「然而好景不常。我和她的第一次衝突，發生在黃醫師的頁面上貼出了她大學前男友的太太（疑似精神有狀態）出面指控她，破壞了她的家庭。在那當下，我是堅決相信她的。」

但後來陳珮甄貼了一張對話截圖給他看，顯示她和對方在兩三年前都還有聯繫，他才開始對她產生質疑，而在黃宥嘉事件過後，他也感受到陳珮甄態度明顯轉變，他向陳珮甄坦白自己的感受，陳珮甄沒有否認，並告訴他「因為在傳媒那圈子我是小白兔，我當然要裝乖一點，但是現在已經回不去節目了，所以現在才是我的真面目，畢竟，我在這圈子（指企業顧問講師）是神一樣的存在」，前後轉變之大，也讓他有分手的念頭。

對於陳珮甄指他多次提分手然後還封鎖，作家H解釋，其中的理由包括她和男人勾肩搭背肢體接觸，他溫和告訴對方他的感受，結果女方生氣，堅持不肯妥協，「甚至包括遠從台北下去台南出差，一個已婚男人在飯店過夜，她也堅持要自己一個女人去和對方在晚上碰面！」他希望陳珮甄避嫌，但女方堅持不讓步，也是爭吵原因。

至於兩人辦婚宴卻未登記，作家H透露原因：「在於我主動要辦理財產分開制度。因為這件事情比較麻煩，因為我本身有債務，我不想拖累她，更不想要任何她的資產，所以延誤了登記的進度！但以結果來看，這似乎是好的。」他表示說了這麼多，「不是因為我們分開了，我要醜化她。而是因為我被醜化了，而她總是在爭吵時說，要不要把我們爭吵的內容寫出來，讓大家評理。但我認為，這樣不妥，於是我制止了！」他同時也希望這篇文章不要傷害到任何人，「因為每個人都可以有她自己的價值觀，但如果是被污衊的部分，我是不會吞聲的。」

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