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汪小菲證實今年再婚台網紅：買大鑽戒 同框洪秀柱「兒媳婦」羞露面

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導

汪小菲同框洪秀柱。圖／截自微博
汪小菲同框洪秀柱。圖／截自微博

汪小菲與台灣網紅Mandy曼蒂戀愛ing，23日直播時被關心和何時結婚，親口給出時間「今年必須結」，喊甜說要買個大鑽戒，而前妻大S聞訊則祝福「白頭到老！早生貴子。」

汪小菲預告再婚，女友曼蒂也成為網友熱論對象，不少網友由大S、張穎穎、到現女友曼蒂，分析汪小菲似乎都喜歡長髮飄飄類型、有山東北背景，而看到曼蒂社群生活照，不僅覺得曼蒂與前前妻大S都「有仙氣」，還指神似女星Angelababy，氣質則大勝前女友張穎穎。

此外，汪小菲元宵節前夕同框洪秀柱，他本叫洪秀柱「姐姐」，介紹女友時則稱是給洪秀柱介紹「兒媳婦」，讓洪秀柱喊說「天啊~兒媳婦，小菲變我兒子了，我有這麼老嗎，最重要是我看我兒媳婦了。」而鏡頭轉到曼蒂時她微笑遮臉，顯得羞澀。

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