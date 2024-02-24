汪小菲證實今年再婚台網紅：買大鑽戒 同框洪秀柱「兒媳婦」羞露面
汪小菲與台灣網紅Mandy曼蒂戀愛ing，23日直播時被關心和何時結婚，親口給出時間「今年必須結」，喊甜說要買個大鑽戒，而前妻大S聞訊則祝福「白頭到老！早生貴子。」
汪小菲預告再婚，女友曼蒂也成為網友熱論對象，不少網友由大S、張穎穎、到現女友曼蒂，分析汪小菲似乎都喜歡長髮飄飄類型、有山東北背景，而看到曼蒂社群生活照，不僅覺得曼蒂與前前妻大S都「有仙氣」，還指神似女星Angelababy，氣質則大勝前女友張穎穎。
此外，汪小菲元宵節前夕同框洪秀柱，他本叫洪秀柱「姐姐」，介紹女友時則稱是給洪秀柱介紹「兒媳婦」，讓洪秀柱喊說「天啊~兒媳婦，小菲變我兒子了，我有這麼老嗎，最重要是我看我兒媳婦了。」而鏡頭轉到曼蒂時她微笑遮臉，顯得羞澀。
更多推薦
▪米可白新歡就是他？IG親暱喊「皮小孩」告白：不變的愛
▪男星遭控多次家暴 女方「頭撞地、骨折」傷照曝光
▪《無間警探：闇夜國度》／探案焦點分散 故弄玄虛手法令人乏味
▪韓劇「殺人者的購物中心」動作戲與異國情調有看頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言