陳美鳳遭路人狠批「有夠醜」！ 曝「3句箴言」高EQ回應

北流2024年全新企劃「來一杯音樂釀的酒」9，與北流進駐品牌「酒等了」聯手打造最放鬆的微醺聚會，繼首場邀「搖滾教母」娃娃金智娟獲熱烈迴響；第二場「我是女聲」系列有請「台灣最美歐巴桑」陳美鳳作為對談大來賓，與北流董事長黃韻玲、主持人李明依暢聊出道至今超過45年的故事與「心法」！

經常以演員和主持人身分出現在螢光幕前的陳美鳳，其實曾是發過7張台語專輯的歌手，她從秀場起家，一路唱紅不少經典歌曲，尤其一首紅遍大街小巷的「繁華攏是夢」至今仍不斷傳唱。陳美鳳在活動上分享起自己從年輕時期就在五光十色的秀場穿梭，更笑稱自己薄利多銷、「俗擱大碗」，為為了賺錢趕場從早跑到晚，當時的她不但要自己開車獨自帶著舞群趕場，還要自己手工加工秀服！

陳美鳳看似一帆風順的背後，其實也不乏聽見來自四面八方的聲音及甚至批評，她分享跑秀場時遇到的有趣往事：「有次趕場搭電梯，搭到一半有其他人進來，當下就被認出來，對方打量了我一下，先用台語問『你陳美鳳喔』，接著很直接說『有夠醜』，當下我回了謝謝，但是發現身邊的舞群都在偷笑！」

除此之外，還曾在高雄遇過在同一個冰菓室用餐的客人，看著電視上的自己直接批評：「皮膚這麼黑，不知道在唱什麼。」渾然不知陳美鳳就在同一個空間，然而陳美鳳因為要趕場，不得不經過批評她的客人，當時她決定直接到桌邊說：「剛剛我都有聽到，我知道我還要加油，謝謝你們！」之後便匆匆離去，沒想到在演出後，對方竟然拿著花想要到後台道歉，讓她感受到人情味及善良。

陳美鳳表示當時並不覺得難過，反而覺得難得能這麼直接聽到其他人對自己的評價，她說：「回想當時被說醜也是有原因，當年眉毛畫得很濃，嘴唇還化成藍色的。」笑說當時的流行比較前衛，不太符合當年的審美觀，但當聽到評論，她總是當作督促自己的動力，讓一旁的李明依及黃韻玲大讚她EQ超高！陳美鳳也笑說自己的三句箴言是「和氣生財、顧全（錢）大局、以和為貴」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳美鳳為活動簽名。圖／臺北流行音樂中心提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 陳美鳳活動現場來了很多支持者。圖／臺北流行音樂中心提供 陳美鳳出道時曾被人罵醜。圖／臺北流行音樂中心提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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