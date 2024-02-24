Kpop神曲製造機殞落！新沙洞老虎在家身亡 T-ara、EXID夯歌都出自他手
韓國知名音樂製作人「新沙洞老虎」驚傳在家身亡！韓媒「SPOTV」報導，新沙洞老虎的朋友因為找不到他，所以直接到他家找人，竟發現他已經斷氣，連忙報警求助。
新沙洞老虎是Kpop的重要推手，寫紅多首暢銷金曲。耳熟能詳的T-ara「Roly Poly」、Apink「No No No」、「Remember」、EXID「Up＆Down」等都出自他手，韓流樂迷都對他不陌生。
他公司旗下也有簽偶像藝人，40歲正值壯年，卻突然離開人世。警方還在進一步了解死亡原因，歌迷們對此皆相當錯愕。
更多推薦
▪嚇！女星租屋「陽台冒不明液體」 裝監視器後毛骨悚然
▪T-ara、EXID夯歌都出自他手...新沙洞老虎在家身亡
▪一度驚傳命危！90歲歌王現身：舞台就是我的生命
▪昔吐「想變虞書欣」整形上百次有後遺症 網紅周楚娜近況曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言