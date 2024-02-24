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Kpop神曲製造機殞落！新沙洞老虎在家身亡 T-ara、EXID夯歌都出自他手

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
新沙洞老虎驚傳死訊。圖／摘自spotvnews
新沙洞老虎驚傳死訊。圖／摘自spotvnews

韓國知名音樂製作人「新沙洞老虎」驚傳在家身亡！韓媒「SPOTV」報導，新沙洞老虎的朋友因為找不到他，所以直接到他家找人，竟發現他已經斷氣，連忙報警求助。

新沙洞老虎是Kpop的重要推手，寫紅多首暢銷金曲。耳熟能詳的T-ara「Roly Poly」、Apink「No No No」、「Remember」、EXID「Up＆Down」等都出自他手，韓流樂迷都對他不陌生。

他公司旗下也有簽偶像藝人，40歲正值壯年，卻突然離開人世。警方還在進一步了解死亡原因，歌迷們對此皆相當錯愕。

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