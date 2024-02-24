Lucas捲醜聞退出NCT、威神V 神隱多時一動作「重啟個人活動」？

NCT前成員Lucas（黃旭熙）因捲桃色風波、爭議不斷，於去年5月宣布退出所屬團體NCT、威神V（WayV），神隱多時的他23日無預警透過社帳號曝光新照，被視為將重啟個人活動。

Lucas 2021年於2021年被爆把粉絲當提款機、睡粉、劈腿、無套性愛等醜聞，挨轟渣男。2023年5月，他以親筆信宣布退團，同時經紀公司SM娛樂也發聲明，宣布 Lucas 退出所屬組合，之後會展開個人活動。不過有網友認為他就連個人活動也該終止、退社。

醜聞毀形象，Lucas沉寂多時，於23日曝光新照，不僅如此，X平台（原推特）上還有以 Lucas 之名開通的帳號，由於標有SM娛樂所屬藝人的標籤，似乎是他新官方帳號，顯然已準備回歸，而粉絲看到他社群新動態，直呼終於等到你。

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