黃品源恢單11年驚爆再婚 絕美俄羅斯妻曝光
55歲的黃品源跟前妻蜜兒離婚11年，期間一度傳出感情回溫，有望再續前緣，今則傳出他再婚喜訊，對象是俄羅斯音樂家艾琳，婚禮近日將在北京舉辦。
據「自由時報」報導，黃品源今天發出電子喜帖，老婆艾琳擁有鋼琴藝術博士學位，還發行過演奏專輯，是名學霸才女。此外，艾琳的微博去年有許多來台的倩影，朝聖了野柳女王頭、台北101大樓、象山等等，猜測應是兩人在台灣一起留下愛的印記。
是否真的已經準備結婚？對此，黃品源透過經紀人回應：「首先謝謝大家的關心，本來沒有想要鋪張，但好消息終究還是包不住，收到來自海內外這樣多的祝福，真的再次感謝大家，祝大家新春快樂，龍年吉祥。」
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