一度驚傳命危！90歲歌王現身：舞台就是我的生命

林松義、林沖等資深藝人今天出席台灣優質生命協會「愛傳承關懷演唱會」，與近80位弱勢長者提前過元宵。林松義雖然無法行走，但全程在台下同樂，受訪時靠紀寶如幫他說明，現在每週四次復健，還是能擺出帥氣pose。

90歲的鑽石歌王林沖今天狀態極佳，全程站立演唱沒問題。他感嘆前兩年醫院來來回回，直到去年底才開始感覺逐漸恢復。「唯一希望就是想要回到以前的狀態，現在積極接受復健，我熱愛舞台，舞台是我的生命」。

唐玲的化療剛告一段落，整個人看起來活力十足。她今年也有新希望，放話要回到健身房要把腹肌練回來，目標是拍攝性感照片，不排除可能走大尺度路線，開低胸到肚臍。

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