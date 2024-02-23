中國司機聊政治「以後會統一」 鍾明軒高EQ回應網狂讚

網紅鍾明軒近日獨自前往大陸，而他去年就曾被經紀人警告「不要去中國」，因為擔心他口直心快的個性會有危險，不過他仍舊不聽勸，認為有生之年一定得去一次中國。

鍾明軒近日在YT個人頻道分享自己初次前往中國的所見所聞，他在出了北京機場後搭上計程車，一路上司機與他聊起政治敏感話題。

司機一開始對著他說：「台灣在中國眼裡，它究竟是中國的」，鍾明軒聽完則機靈回答：「對！但是你們去台灣還是要辦入台證，我們來你們這還是要辦台胞證，你們拿中國護照是進不來的」。隨後，司機便說了句：「但是以後會統一」，鍾明軒則笑著回說：「那...祝你們加油」。

鍾明軒事後表示，自從獨自前往柬埔寨、印度的兩趟旅程後，他便學會了一件事：「永遠只相信自己眼睛所看見的，說也是」。

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