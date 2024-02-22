篠崎泫被傳就是Toyz的「未婚7」？露面親吐2人關係
知名實況主Toyz（劉偉健）日前公開「未婚7」似顏繪圖像，放話獲百萬讚就求婚，女方身分引關注，還有網友猜測曾以女團「Twinko」成員出道的台、日混血女星篠崎泫就是Toyz的「未婚7」，指2人有「情侶鞋」，曾看到篠崎泫出席Toyz私人活動。對於戀情爆料，雙方都回應了。
據「TVBS新聞網」報導，篠崎泫今錄製節目被問及和Toyz的關係，身旁經紀人出面救援表示不回應此問題，不過反倒是篠崎泫仍吐露兩人就是好友關係，且已經認識很久了。此外，有網友在篠崎泫2天前IG貼文下「我想不到toyz會公開承認妳」，篠崎泫則親回應「別亂釣魚」。
而據「中時新聞網」報導，Toyz也表示和篠崎泫是很好的朋友，對於「未婚7」身分他坦言因為擔心自己形象問題會給對方造成壓力，所以不公開，僅透露是圈外人。
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