天心放閃韓籍尪突自爆「我是烏克蘭人」 原因曝光網友：難怪像混血

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噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
天心與老公金英敏恩愛放閃。圖／截自IG／skyheart1111
天心與老公金英敏恩愛放閃。圖／截自IG／skyheart1111

天心與韓籍攝影師金英敏將邁入結婚第8年，不時在社群分享夫妻互動放閃，還會標記「金太太吳天心在這兒」，而21日天心放閃時突自曝「我是烏克蘭人」，雖然目前該貼文已刪除，不過不少網友已看到，好奇問原因，她當時也於留言區解答「外婆是」，透露有自己烏克蘭血統，網友也直呼「難怪有點混血的感覺」、「女神很美」。

此外，天心放閃分享和老公合照，依偎在老公身上的她一臉甜笑，而有人看兩人夫妻日常對話，覺得天心都在出送命題給老公，不過金英敏每次都能通過考驗，天心也表直呼老公「智慧人餒」，笑稱自己差老公一大截。

天心與老公金英敏恩愛放閃。圖／截自IG／skyheart1111
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