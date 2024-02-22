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郁方照鏡子「一夜白髮」嚇呆 驚揭原因：昨夜帶著憤怒入睡

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
郁方透露自己一夜白髮。圖／摘自郁方臉書
郁方透露自己一夜白髮。圖／摘自郁方臉書

郁方嫁「斐儷珠寶」總經理陳昱羲18年，育有2兒1女，常在社群平台分享家庭日常，今天她突然曝光「一夜白髮」的照片，自嘲：「可能是我昨夜帶著憤怒入睡？」引發熱議。

郁方今天在社群平台發文，表示化妝師在幫她整理妝髮時，突然發現滿頭白髮並驚呼：「姐！這個年你經歷了什麼？！怎麼會這樣？我到底錯過了什麼？」郁方仔細看完後也嚇得直說：「什麼鬼！！！」照片中，只見郁方坐在梳妝台前對鏡自拍，頭上冒出許多白髮，她更忍不住自嘲：「一夜白髮，請叫我白髮魔女。可能是我昨夜帶著憤怒入睡？」

發文一出，網友們忍不住笑說：「是啊，你經歷了什麼？」、「那是幸福的印記～」、「那是智慧的象徵」；還有網友留言說：「昨晚老爺讓娘娘不開心了」，郁方回答：「是不是～～～～」也有網友逗趣說：「一夜暴怒通常都有線索來源：1. 先生 2.小孩，找到線索就可以向先生索賠，然後再shopping 😂」，郁方則笑回：「好」。

郁方透露自己一夜白髮。圖／摘自郁方臉書
郁方透露自己一夜白髮。圖／摘自郁方臉書

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