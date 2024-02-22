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夏克立駁家暴怒喊告 郎祖筠低調回應11字

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
郎祖筠針對夏克立提告一事做出回應。圖／報系資料照、春河劇團提供
郎祖筠針對夏克立提告一事做出回應。圖／報系資料照、春河劇團提供

藝人夏克立黃嘉千離婚訴訟由士林地院審理中，昨（21）日夏克立出面召開記者會，並回應被控家暴一事，更揚言要對相關人士提告，郎祖筠、加拿大鄰居也出面回應。

日前據《鏡週刊》報導，黃嘉千過去在加拿大遭家暴，由鄰居陪同就醫。此外，郎祖筠接受訪問時也透露，黃嘉千在台灣遭肢體暴力時，「他會用手肘去撞她胸口，因為這樣驗傷驗不出來。」更稱有友人親口聽到夏克立爆粗口辱罵黃嘉千是「愛說謊的婊子」以及「Whore（妓女）」等穢語。

對此，昨天夏克立也在記者會上回應，強調自己從來沒家暴，「我從來未沒有家暴，加拿大、台灣都沒有證據我家暴」，稱若黃嘉千指控屬實，他早就吃牢飯，何以現在還是自由之身。

夏克立稱檢方已因證據薄弱撤銷起訴，但黃嘉千卻稱案件未撤，說法又不同，控訴黃嘉千捏造報導。此外，對於郎祖筠挺黃嘉千而說出內容，夏克立表示郎祖筠根本不在現場，又是如何能詳述過程，「郎祖筠我會告你，竇智孔我會告你，董小姐我要你去監獄，真的太過分了。」此外，針對週刊爆料內容中提到的鄰居董小姐，夏克立則稱董小姐距其住處有20分鐘車程，其實不能稱之為「鄰居」，而週刊內容中指醫院驗傷黃嘉千為「右臉紅腫」，但警方紀錄卻變左臉，夏克立表示他和黃嘉千起爭執後隔了幾天才又見面，期間完全沒碰面，而醫院紀錄卻與警方紀錄不同，他坦言是不可能的事，強調「因為我沒有家暴」。

據《中時新聞網》報導，對於夏克立稱會對郎祖筠提告，郎祖筠經紀人則低調表示：「該說的媒體都已經披露了！」而《鏡週刊》則訪問到黃嘉千在加拿大的鄰居，鄰居表示若真的被告，「我會請最好的律師。」

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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