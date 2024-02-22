國小兄妹「魔鬼行程」日睡6.5小時周末沒得休 張雅琴自認虎媽教育著重這方面

北市美語補習班日前分享一對國小兄妹的每日作息安排，從早上5點50分一直到晚上11點半幾乎被排滿滿，連吃飯寫功課都是在車上完成，「魔鬼行程」引網友熱論，而虎媽身分還背起底為主播，同為主播也是人母的張雅琴也對此有自己的看法。

據「自由時報」報導，張雅琴自認是虎媽，她表示讀書並非越長效果越好，而是在於培養孩子思考能力。她教育孩子重點在於要求「紀律」，何時讀書何時玩樂，或是有課外活動，都要有紀律，不要亂，同時做事要「有效率」。

張雅琴坦言「天下父母心，教育大難題。可以努力，不要掏空～互勉」，並透露一對兒女都到大學碩士了，她仍覺得常在學習。

商品推薦