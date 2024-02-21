小學生兄妹魔鬼行程引熱議 主播媽媽所屬電視台回應了

台北市某知名補習班因在臉書分享一對國小兄妹的魔鬼行程，引發網路熱議，而小兄妹的媽媽也被挖出是電視台主播，資歷20幾年，她分享自身經歷，因為自己本身是在媒體工作，「習慣高壓、習慣極盡利用每分每秒，加上又有助人健康減肥的副業，我很習慣安排自己和小孩的時間。」而該名主播所屬的電視台剛剛也對此回應了。

該名主播曾在網路分享育兒方式，透露兩個孩子一開始接受國英數填鴨式的補習班，哥哥填得了鴨，但是妹妹則是成績慘不忍睹，她也花了很多時間陪讀，最後陪到心力交瘁，所以才會來到該補習班，而兩個孩子星期一到星期五每天放學3小時的密集課，寒暑假無休，做法引起各界抨擊，形容她的教育方式過激。對此，該名主播任職的電視台則低調表示，主播沒有受訪意願，目前沒有回應。

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