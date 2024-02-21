楊麗花獲頒推廣本土語終身奉獻獎 洩家中2倉庫獎狀奇觀
歌仔戲國寶天王楊麗花獲教育部表揚推展本土語言終身奉獻獎殊榮，21日在弟子陳亞蘭陪同下出席領獎，她致詞時說，努力80幾年，在媽媽肚子裡就聽台語，又是台灣出生，一向講台語，感謝教育部為了這個獎，花了不少功夫，覺得揪甘心。大家應該一起看歌仔戲學台語，讓台灣文化永久流傳。
見到媒體楊麗花說自己既開心又緊張，並指出自己身上的服裝也是為了見大家特別裝扮，還給大家看她的後腦勺髮飾及彩色指甲。提起得獎心情，她說「很開心啊！」也說現在年輕人都不會說台語，其實台語很文雅，所以台灣一定要宣揚學台語，歌仔戲對推廣台語很普及也很廣，也可以藉著了解忠孝節義來學台語，她說：「楊麗花是歌仔戲給我的，我把歌仔戲唱紅了，宣揚這個責任是我的，我要付出，我這個年紀都退休了但我很關心，關心電視都沒有歌仔戲怎麼辦？大家共同來努力吧！不然白活了」也鼓勵弟子陳亞蘭只要有好劇本好戲一定要推出。
身為國寶級天王，79歲的楊麗花得獎無數，她笑說「獎狀太多了，我有兩間倉庫來裝獎狀都裝不下。」今年過年楊麗花沒有打牌，她笑說現在已經坐不住，就是和朋友吃吃飯聊聊天，至於紅包包出去的和收到的都還沒計算，而陳亞蘭包了一個大紅包給她，且逐年增加，裡面裝了各種顏色的鈔票，主要是沾沾喜氣。
她今年將過80大壽，她說看到人多熱鬧就很開心，還在考慮是否要舉辦生日宴，「世紀初戀—楊麗花」紀錄片已經快完成。她原本半年就會健康檢查一次，最近很久沒檢查有點頭暈，會去醫院做詳細檢查。她平常在家會翻翻老照片，看到以前拍戲的時光感覺酸甜苦辣都有，日子不會無聊，主要還是想怎麼發揚歌仔戲，弟子陳亞蘭為了拍歌仔戲賣掉3間房，她指著自己的肩膀跟陳亞蘭說：「我給她靠！我家可以住」。
評審指出，楊麗花是臺灣歌仔戲代表性人物，家喻戶曉，一生成就歌仔戲，透過歌仔戲將母語推廣至臺灣每個角落，是深植人心的母語捍衛者。她長期於臺灣本土語言的推動與奉獻，足為典範，其獲獎乃實至名歸。
▪德德認識「中指通」鄭運鵬傻眼問為何 「要檢查電腦」
▪和老婆鬧離婚上色情網站排解寂寞 已婚男星：盼脫離！
▪八點檔女神再婚近1年！李燕變腫「被疑懷孕」回應真相
▪年後甩肉向猛男取經 馬克華柏格年過半百仍凌晨開練
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言