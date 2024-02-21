夏克立激動「沒有家暴黃嘉千」 提郎祖筠：我會告

夏克立今下午開記者會，針對《鏡週刊》爆料黃嘉千遭家暴由鄰居陪同就醫一事回應。

夏克立表示文中提到的董小姐距其住處有20分鐘車程，其實不能稱之為「鄰居」，而文中指醫院驗傷黃嘉千為「右臉紅腫」，但警方紀錄卻變左臉，夏克立表示他和黃嘉千起爭執後隔了幾天才又見面，期間完全沒碰面，而醫院紀錄卻與警方紀錄不同，他坦言是不可能的事，強調「因為我沒有家暴」。

夏克立還稱檢方已因證據薄弱撤銷起訴，但黃嘉千卻稱案件未撤，說法又不同，控訴黃嘉千捏造報導。此外，對於郎祖筠挺黃嘉千而說出內容，夏克立表示郎祖筠根本不在現場，又是如何能詳述過程，揚言要提告。

針對家暴指控，夏克立再次否認：「我從來未沒有家暴，加拿大、台灣都沒有證據我家暴」，稱若黃嘉千指控屬實，他早就吃牢飯，何以現在還是自由之身。

而夏克立講到最後一度哽咽，選擇離開，不再受訪。

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夏克立回應被控家暴一事。記者田俊彥／攝影

夏克立回應被控家暴一事。記者田俊彥／攝影

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