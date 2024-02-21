阿沁離開F.I.R.樂團.....網重提Faye被退團往事 親幽默回應

知名狗仔葛斯齊過去成爆料許多藝人醜聞，有著「地表最強狗仔」的稱號。今（20）日他突然出面表示同業的手機弄丟了，手機中有許多重要照片檔案，若不小心外洩「都足以讓演藝圈重量級塌房」。

2024-02-20 16:19