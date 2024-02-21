阿沁離開F.I.R.樂團.....網重提Faye被退團往事 親幽默回應
阿沁去年底結束與飛兒樂團合作和華研唱片合約，回歸獨立創作人，沒想到網友則重提主唱Faye當年遭「無預警退團」的事，而他也親上火線回應。
阿沁離開F.I.R.飛兒樂團後，日前宣告成為獨立音樂創作人，要推出20周年紀念專輯「阿沁RE:TIME時空對話」，有網友到他臉書下留言「2個切菜趕走一位主廚，切菜後面也離職了」就是在影射2018年主唱Faye無故遭到退團，阿沁則幽默回應「是端盤子的」，更有網友酸「新團體名稱幫你想好了，叫RIP挺不錯的」，他同樣高EQ回應「沁樂團也不錯」。
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