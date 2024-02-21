「華航林依晨」再婚了！尋得真愛「交往4週年紀念日」成為夫妻

有「華航林依晨」之稱的前空姐Ivy（趙筱葳），2016年與「醫界王陽明」賴弘國結婚，不過兩人婚姻僅短暫維持半年，如今她迎來第二春，與交往4年的男友登記結婚。

Ivy在社群分享登記結婚的照片，兩人選在交往第4年的紀念日結婚，更分享這4年來，男方因她一句話「我不談遠距離戀愛 」，而離開深耕七年的東京，去年底男友在澳洲雪梨向她求婚成功，還記得當時男友聲音顫抖、眼眶泛紅。Ivy也坦言「舊傷在婚姻這個關卡隱隱作痛」更問過對方結婚有什麼意義，而男友則表示「結婚是沒有意義的，但兩個相愛的人一起做沒意義的事就變得有意義。」

「華航林依晨」前空姐Ivy再婚了。 圖／擷自IG

「華航林依晨」前空姐Ivy再婚了。 圖／擷自IG

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