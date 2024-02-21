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黃嘉千控夏克立家暴 加拿大鄰居證實目賭她「流落街頭」遭死亡威脅

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
黃嘉千、夏克立打離婚官司。 圖／聯合報系資料照
黃嘉千、夏克立打離婚官司。 圖／聯合報系資料照

黃嘉千2022年被爆出與夏克立打離婚官司，兩人婚姻生變起因於黃嘉千控訴夏克立家暴，而加拿大的鄰居也現身證實，並且透露當時黃嘉千流落街頭的情況。

據「鏡週刊」報導，2021年12月黃嘉千被夏克立家暴後，逃出家門一個人走在公路旁，在當地沒有什麼朋友的她，打給當時只見過幾面的鄰居董小姐求救，董小姐當下立刻開車去接黃嘉千，見到黃嘉千臉上有被打巴掌的紅印，就陪著她去報警，也建議去醫院驗傷，而在這期間董小姐就接到夏克立打來的電話，還威脅找到黃嘉千就要殺了她。

董小姐陪黃嘉千去醫院驗傷，醫院在瞭解黃嘉千被打的經過後，就立刻進行通報程序，當晚黃嘉千先在董小姐家住一晚，隔天加拿大警方就上門逮捕夏克立，這時黃嘉千才敢回家。之後夏克立被釋放出來後，就申請要離婚，黃嘉千聯絡好友郎祖筠求助，郎祖筠幫忙找了加拿大當地的律師，官司勝訴後，黃嘉千也才返台提離婚訴訟。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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