黃嘉千控夏克立家暴 加拿大鄰居證實目賭她「流落街頭」遭死亡威脅
黃嘉千2022年被爆出與夏克立打離婚官司，兩人婚姻生變起因於黃嘉千控訴夏克立家暴，而加拿大的鄰居也現身證實，並且透露當時黃嘉千流落街頭的情況。
據「鏡週刊」報導，2021年12月黃嘉千被夏克立家暴後，逃出家門一個人走在公路旁，在當地沒有什麼朋友的她，打給當時只見過幾面的鄰居董小姐求救，董小姐當下立刻開車去接黃嘉千，見到黃嘉千臉上有被打巴掌的紅印，就陪著她去報警，也建議去醫院驗傷，而在這期間董小姐就接到夏克立打來的電話，還威脅找到黃嘉千就要殺了她。
董小姐陪黃嘉千去醫院驗傷，醫院在瞭解黃嘉千被打的經過後，就立刻進行通報程序，當晚黃嘉千先在董小姐家住一晚，隔天加拿大警方就上門逮捕夏克立，這時黃嘉千才敢回家。之後夏克立被釋放出來後，就申請要離婚，黃嘉千聯絡好友郎祖筠求助，郎祖筠幫忙找了加拿大當地的律師，官司勝訴後，黃嘉千也才返台提離婚訴訟。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
更多推薦
▪德德認識「中指通」鄭運鵬傻眼問為何 「要檢查電腦」
▪和老婆鬧離婚上色情網站排解寂寞 已婚男星：盼脫離！
▪八點檔女神再婚近1年！李燕變腫「被疑懷孕」回應真相
▪年後甩肉向猛男取經 馬克華柏格年過半百仍凌晨開練
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言