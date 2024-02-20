遭利菁當面問婚變原因！麻衣無奈吐「超傻眼真相」

利菁邀請好友麻衣、李明川到她主持的外景旅遊節目「天后出發吧」同遊馬六甲，一起來一趟「閨密之旅」。

麻衣為了利菁遠從日本飛到馬六甲，復出演藝圈後的第一次參與外景錄影。利菁笑說以前都是她飛東京見麻衣，因為她實在太忙，兩人見面第一句話竟然是利菁大聲恭喜麻衣「重獲自由」，而第一站帶麻衣參觀的是過甘榜爪哇橋，當地人又稱「鬼門關橋」，李明川笑說：「她好不容易離開鬼門關你又帶她去！」

事實上橋的兩端都有不同文化，連接運河兩岸的鬼門關橋，據說橋的一端是碼頭估俚聚居的板底街，另一端則是賭窟、鴉片館及妓院等龍蛇混雜之地，碼頭估俚過橋消遣就是一條不歸路，所以此橋就被戲稱為「鬼門關」。

利菁在節目大膽詢問麻衣婚變原因，麻衣笑說：「我自己也不知道！」 而現階段前夫會提供部分金援生活費，麻衣自己也會接工作，所以都還夠用。麻衣也大聊育兒經，表示他很尊重小孩，想學什麼就去執行。

麻衣她稱讚兒子很厲害，像目前正學打鼓，她自己就在YOUTUBE邊看邊學，BEATBOX也一樣在網路學習，但最近突然跟嬤嬤說想一個老師加強學習，一個月一次就好，是很有主見的小孩。

李明川則說，這次錄節目最開心的就是可以把私下他們相處的樣子呈現給大家，私底下他覺得利菁反而是個小孩子，就像是妹妹，而李明川比較像哥哥的感覺。

他們沿途不停鬥嘴，和一般談話節目完全不同，全程肆無忌憚。李明川記得拍攝前一晚在他們先在飯店房間大玩服裝秀，因為要配搭隔天錄影要穿的衣服，他開玩笑說：「我們這樣很像又回到大學宿舍生活。」

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