竇智孔遭目擊「打球帶嫩妹」 親揭小三真面目：她硬要跟

剛過完農曆春節，竇智孔前往高爾夫球場打球，不過卻被人目擊帶著一個年輕的妹，被外界質疑有出軌嫌疑，而他親自揭真相，也曝光這位「小三」的真面目。

竇智孔在社群透露，打球時遇到一位長輩，兩人聊了幾句，對方就突然勸他「男人不要這個樣子，婚姻維持沒有這麼容易，沒有這麼簡單，一個家庭這樣很好」可是竇智孔聽了一頭霧水，問起原因，對方才說有朋友最近看到他來打球，身邊帶了一位年輕的妹，像大學生一樣，還戴個帽子，怕被別人看到。

竇智孔瞭解後瞬間感到很無言，隨後也解釋「我也沒有說我要帶，是她自己每次都要跟，那我有什麼辦法」接著就揭露這位「假小三」的廬山真面目，正是他結婚14年的老婆，幃幃有著娃娃臉，穿著T恤、戴著帽子，看起來就跟大學生沒兩樣。網友紛紛笑稱「老婆長得太幼齒了！」、「真的不科學！有夠young的！」、「真的是年輕的妹」、「長輩是故意在稱讚妹子wife」。

竇智孔被人目擊帶年輕的妹打球。 圖／擷自IG

竇智孔公開年輕的妹真面目，正是他老婆幃幃。 圖／擷自IG

竇智孔與老婆幃幃。 圖／擷自IG

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