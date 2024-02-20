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唐禹哲認私生子後仍是豪門女婿？與未婚妻真實互動曝光
唐禹哲去年在大陸節目上向小13歲的千金女友蘇小軒求婚，卻不料多年前未婚生子的事件也遭到公開，外界也好奇他跟千金未婚妻蘇小軒是否仍走得下去。但日前有讀者在台北市信義區目擊唐禹哲與蘇小軒並肩走在一起，兩人互動親密，豪門駙馬位置仍相當穩固。
據「時報周刊」報導，有讀者在農曆年前巧遇唐禹哲與蘇小軒，當時兩人走在台北市信義商圈，互動十分親密，且蘇小軒很撒嬌主動，邊走邊勾著唐禹哲的手，頭還依偎在唐禹哲的肩上。
台美混血的蘇小軒，家庭背景驚人，是台灣大金空調總代理、和泰興業董事千金，是名符其實的白富美。唐禹哲當時受訪時也表示兩人是在一場婚禮上認識進而交往。後來他在「披荊斬棘的哥哥」眾人見證之下，當場向蘇小軒求婚成功。
但因唐禹哲已有11歲私生子事件讓外界也好奇他跟蘇小軒之間的關係是否會有變化，不過兩人先後遭到目擊感情沒變，IG上也曬出不少情侶視角，證實已經挺過輿論壓力，仍是戀愛ING。
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