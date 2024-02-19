林千又屢遭家暴！命理師揭關鍵問題 建議富商男友「這樣做」
林千又遭到富商男友家暴，控訴對方還偷走她價值600萬的14只名牌包，17日透露將要回美國休養，18日她再發文曝收到網友的訊息，也鬆口「有做不好的會改」。對此，塔羅牌老師艾菲爾也卜卦分析林千又和男友的感情，直言兩人感情已分離四散，更預測兩人未來復合的機率。
艾菲爾老師昨（18）日分享林千又與富商男友的卜卦結果，並在臉書發文解釋：「兩人因為吵架把同住的小屋搞得天翻地覆，猶如畫面中的山間小屋被土石流破壞了門窗，代表著未來感情復合的機會逐漸渺茫，在已經分離四散的情感中，如果還要費心挽回，恐怕會白費功夫。」此外，他也從卜卦中看出林千又與富商男友的感情另一個危機，認為兩人感情除了根基不穩定，身邊友人也不看好，「這些紛紛擾擾的流言蜚語，從過去到現在以及未來，都是很難避免的。」
最後，艾菲爾老師則建議林千又的富商男友「以靜制動」，先好好坐下來談談解決兩人間的矛盾，「無需理會身邊朋友的意見，反正大家也給不出什麼好意見。建議富商痛定思痛，接受分手，一別兩寬，各自安好。」並提醒若不先兩人好好溝通，恐怕問題會重蹈覆轍，未來的情路也是重重難關。
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塔羅牌老師艾菲爾臉書全文如下：
最近有女明星和富商的互駡新聞，互控傷害。我幫富商卜了一卦，問感情是否可以復合，或是重修舊好，或是兩人之間的官司恩怨可化解？
結果得到了一個卦象如圖。
後面的高山上有土石逐漸掉落在小木屋前方，小木屋象徵兩人的感情關係，也象徵兩人的住所。從新聞中的畫面顯示，兩人因為吵架把同住的小屋搞得天翻地覆，猶如畫面中的山間小屋被土石流破壞了門窗，代表著未來感情復合的機會逐漸渺茫，在已經分離四散的情感中，如果還要費心挽回，恐怕會白費功夫。
女明星和富商之間的情感，除了本身根基不穩定之外，最主要還有來自身邊朋友的不看好，這些紛紛擾擾的流言蜚語，從過去到現在以及未來，都是很難避免的。
如今之計，只能夠認清事實，接受現況，如果要平息恩怨紛爭，恐怕還是要破財消災。
既然局勢已呈現如此近況，建議富商以靜制動，首先還是要解決兩人之間的矛盾。畢竟誤會已經發生，兩個當事人還是要坐下來好好談，無需理會身邊朋友的意見，反正大家也給不出什麼好意見。建議富商痛定思痛，接受分手，一別兩寬，各自安好。
如果還要尋求挽回與復合，難保不會發生再一次的互相傷害，兩人未來的情路也是重重難關。
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