損失上千萬！女星住家遭竊 崩潰曝「屋內空蕩蕩」畫面

《步步驚心》女星劉雨欣（劉玥霏）近日傳出洛杉磯的家遭竊，幾十年來的家當都被一掃而空，損失金額粗估約有幾千萬人民幣！

劉雨欣今天下午在小紅書上發文，驚悚表示自己帶家人去旅行，回到洛杉磯的家後發現多年來的家當權被一掃而空，裡面舉凡珠寶、名錶、名牌包、金錢等等，加起來一共有幾千萬人民幣的損失。她無奈表示，「我住在最好的區，用了那麼多安保系統，賊來的時候，adt、ring全都被屏蔽」，她更稱這邊的治安不好，連銀行也常被盜，有些人保險櫃裡埋地板都被勘測出來挖了偷走。

最後，劉雨欣感慨表示：「現在覺得住這裡最好的方法就是多買保險，養個幾隻獵犬，家裡長年不離人、學槍自己保護自己，其他的都沒用」。

劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，全部有價值的東西全被偷光。 圖／摘自小紅書

劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，全部有價值的東西全被偷光。 圖／摘自小紅書

劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，全部有價值的東西全被偷光。 圖／摘自小紅書

劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，全部有價值的東西全被偷光。 圖／摘自小紅書

劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，全部有價值的東西全被偷光。 圖／摘自小紅書

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