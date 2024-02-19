女星拍宮鬥劇動不動就下跪 膝蓋留後遺症被馬拖行太慘
趙櫻子演出古裝劇「長安諾」，劇中有不少宮鬥戲碼，一場她遭擄當人質，雙手被綁，一旁還有火燒，滿臉被烤黑、眼睛也被熏到狂流淚，更倒地被馬拖著走，背部只靠著軟墊在地拖行，來回拍10幾次，讓她回想起來直呼「慘」。
由成毅、趙櫻子主演，虐心宮鬥劇「長安諾」，根據「孝莊秘史」改編，劇情曲折揪心，劇中賀蘭茗玉一角即是原著中的「大玉兒」，趙櫻子坦言是演藝路上一直夢寐以求的角色，劇中從17歲少女演到40歲，人物年齡跨度大頗具難度。一場她委屈嫁給皇帝，大婚那天，眼見心上人蕭承煦(成毅飾)成了小叔，趙櫻子就不自覺地流淚，「我已經和角色融為一體，更覺得這麼相愛卻不能在一起，真的很揪心。」，更透露拍攝期間，私下看到成毅的臉就會秒落淚，完全不需要御釀情緒。
提到被馬拖行戲，趙櫻子坦言因拍攝當下正值冬天，拍宮廷古裝戲又免不了「下跪」，直到戲殺青後，她才發現膝蓋落下病根，導致蹲下後會起不來，或是蹲個兩分鐘，就需有人扶著，但最後看到戲劇播出的效果好，就覺得一切都值得了。
由成毅、趙櫻子主演的虐心宮鬥劇「長安諾」周一至周五晚間8點於中視播出。
更多推薦
▪陳美鳳被誤認王心凌！網虧「甜心教主情何以堪」她回應了
▪徐乃麟赴美探親 學霸兒高顏值震驚全網
▪「第一美胸」訂婚將嫁 網友稱美豔遠遜曾為巨星的婆婆
▪女偶像來台變吃貨！就是要吃地瓜球「甘願排隊20分鐘」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言