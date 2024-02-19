快訊

陸船翻覆案 國台辦：泉州紅十字會20日派員陪家屬赴金門

亞洲盃籃賽／坦言對中華隊「有些失望」 劉錚談下次徵召不說死

女星拍宮鬥劇動不動就下跪 膝蓋留後遺症被馬拖行太慘

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
趙櫻子拍「長安諾」下跪戲，膝蓋落下病根。圖／中視提供
趙櫻子拍「長安諾」下跪戲，膝蓋落下病根。圖／中視提供

趙櫻子演出古裝劇「長安諾」，劇中有不少宮鬥戲碼，一場她遭擄當人質，雙手被綁，一旁還有火燒，滿臉被烤黑、眼睛也被熏到狂流淚，更倒地被馬拖著走，背部只靠著軟墊在地拖行，來回拍10幾次，讓她回想起來直呼「慘」。

成毅、趙櫻子主演，虐心宮鬥劇「長安諾」，根據「孝莊秘史」改編，劇情曲折揪心，劇中賀蘭茗玉一角即是原著中的「大玉兒」，趙櫻子坦言是演藝路上一直夢寐以求的角色，劇中從17歲少女演到40歲，人物年齡跨度大頗具難度。一場她委屈嫁給皇帝，大婚那天，眼見心上人蕭承煦(成毅飾)成了小叔，趙櫻子就不自覺地流淚，「我已經和角色融為一體，更覺得這麼相愛卻不能在一起，真的很揪心。」，更透露拍攝期間，私下看到成毅的臉就會秒落淚，完全不需要御釀情緒。

提到被馬拖行戲，趙櫻子坦言因拍攝當下正值冬天，拍宮廷古裝戲又免不了「下跪」，直到戲殺青後，她才發現膝蓋落下病根，導致蹲下後會起不來，或是蹲個兩分鐘，就需有人扶著，但最後看到戲劇播出的效果好，就覺得一切都值得了。

由成毅、趙櫻子主演的虐心宮鬥劇「長安諾」周一至周五晚間8點於中視播出。

延伸閱讀

女星住家「全被偷空」 崩潰喊：住最好區、用保全系統都沒用

林千又屢遭家暴！命理師揭關鍵問題 建議富商男友「這樣做」

遭爆大鬧多倫多機場！哈孝遠不忍了親揭真相

80歲父親吸鞭炮煙氣喘離世 男星悲慟趴棺材：最痛苦過年

相關新聞

林千又屢遭家暴！命理師揭關鍵問題 建議富商男友「這樣做」

林千又遭到富商男友家暴，控訴對方還偷走她價值600萬的14只名牌包，17日透露將要回美國休養，18日她再發文曝收到網友的訊息，也鬆口「有做不好的會改」。對此，塔羅牌老師艾菲爾也卜卦分析林千又和男友的感情，直言兩人感情已分離四散，更預測兩人未來復合的機率。

梧桐妹穿鼻環多3洞！賈靜雯爆女兒「吞下舌環」全場呆

金馬、金鐘雙料影后賈靜雯19日以品牌活動大使身份，出席國際知名冰淇淋品牌Häagen-Dazs在台灣啟動首屆「The Rose Project」記者會，攜手婦女新知基金會推出「我們挺WOMEN」公益合

損失上千萬！女星住家遭竊 崩潰曝「屋內空蕩蕩」畫面

劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，全部有價值的東西全被偷光。

女星拍宮鬥劇動不動就下跪 膝蓋留後遺症被馬拖行太慘

趙櫻子演出古裝劇「長安諾」，劇中有不少宮鬥戲碼，一場她遭擄當人質，雙手被綁，一旁還有火燒，滿臉被烤黑、眼睛也被熏到狂流淚...

「甄嬛傳」皇上駕崩！破6.1萬人「參加公祭」上香

孫儷主演，大陸宮鬥劇「後宮甄嬛傳」播畢至今13年，但依然熱度不減，在劇迷心中擁有無可取代的宮鬥神劇，八大電視於農曆新年期...

周杰倫看泰勒絲演唱會遭爆特殊待遇是假的？親自反擊：我只看想看的！

天王周杰倫（周董）日前偕愛妻昆凌來到美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）世界巡演「The Eras Tour...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。