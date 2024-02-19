周杰倫看泰勒絲演唱會遭爆特殊待遇是假的？親自反擊：我只看想看的！

天王周杰倫（周董）日前偕愛妻昆凌來到美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）世界巡演「The Eras Tour」澳洲場，還開心表示獲得對方團隊特別安排很棒的座位，更巧遇泰勒絲的爸爸。豈料網路上竟傳出周董夫妻的位置並非被特殊安排，而是從其他管道取得，此一說法也引來周董出聲反擊！

因周董特別感謝對方團隊給夫妻倆很棒的座位，更驚嘆演唱會外場的音控，席間一度感慨，「平常我演唱會開場前，大概是在這個位子調整音控，這次在這裡直接聽別人的演唱會，感受很特別」。

不過有眼尖網友發現，周董夫妻座位疑似不在泰勒絲受邀親友區，是在「公關、廠商、自購席位」的那一區，於是質疑他的門票不是被特別安排，應是透過其他管道拿到的位置。還有網友發現，吳尊也有發文感謝昆凌幫他拿到公關票。

而消息曝光後，因不少網友留言指稱周董被打臉，意外也釣出周董本人回應，「我只看我想看的，沒事」，心情似乎不受影響。

周杰倫(右)與昆凌一起觀賞泰勒斯澳洲演唱會。圖／摘自IＧ

周杰倫親回應網友。圖／摘自IG

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