英國影藝學院電影獎「奧本海默」大勝 「芭比」全摃龜

搶在奧斯卡金像獎於台灣時間3月11日舉行頒獎之前，被視為「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎先在今天凌晨頒獎，提名13項的「奧本海默」一如預期大勝，除了贏得最佳影片、導演、攝影、剪輯等獎之外，男主角席尼墨菲也榮登影帝寶座。而「可憐的東西」艾瑪史東得到最佳女主角，是她繼「樂來越愛你」後第2度在英國奪得大獎。

英國影藝學院電影獎也被視為「奧斯卡風向球」之一，今年得獎名單並未出現太大的意外，尤其外界看好在奧斯卡金像獎上勝出的最佳導演—「奧本海默」克里斯多夫諾蘭、最佳男配角—「奧本海默」小勞勃道尼、最佳女配角—「滯留生」達芬喬伊藍道夫，也都先在英國成為贏家。小勞勃道尼31年前就曾以「卓别林與他的情人」拿下英國影藝學院電影最佳男主角殊榮，多年之後再獲肯定，意義非凡。

至於目前纏鬥仍激烈的最佳男女主角，席尼墨菲得到金球獎戲劇類、英國影藝學院電影獎雙料影帝，聲勢再度略微領先對手、「滯留生」保羅賈麥提，保羅目前除了得到金球獎音樂或喜劇類、評論家選擇獎兩個影帝獎外，還有機會於美國演員工會獎勝出，再把奧斯卡的情勢轉回來。

而艾瑪史東爭取第2座奧斯卡影后的最大對手「花月殺手」莉莉葛萊史東，在英國並未獲得提名，她在英國贏得輕輕鬆鬆，「可憐的東西」除了她的影后獎外，其餘還得到最佳製作設計、最佳服裝設計、最佳妝髮、最佳視覺效果。

由於「奧本海默」和「可憐的東西」分別獲得7項和5項獎，本次的得獎名單算是頗為集中，其他包括「墜惡真相」拿到最佳原著劇本、「American Fiction」得到最佳改編劇本、「夢想集中營」獲得最佳英國電影、最佳非英語電影、最佳音效等3獎，「滯留生」除最佳女配角外還得到最佳選角指導獎。宮﨑駿「蒼鷺與少年」一掃在美國動畫安妮獎上不敵「蜘蛛人：穿越新宇宙」的陰霾，獲得最佳動畫片。

去年票房最風光的「Barbie芭比」在英國影藝學院電影獎宣布入圍名單時，就只獲最佳女主角、最佳原著劇本等5項提名，聲勢不如預期，得獎名單上是全面摃龜，身兼製片與女主角的瑪格蘿比儘管還是盛裝出席，卻沒能得到驚喜，還是未能以贏家之姿走上舞台。

小勞勃道尼闊別31年又在英國影藝學院電影獎獲獎。（路透）

「滯留生」達芬喬伊藍道夫一如預期，抱回最佳女配角獎。（路透）

「可憐的東西」艾瑪史東獲得最佳女主角。（路透）

「Barbie芭比」瑪格蘿比盛裝出席，可惜沒能驚喜獲獎。（路透）

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