陳文茜開春報喜訊！感謝郭台銘帶「哈佛醫療團隊」 助病情垂危轉穩定

陳文茜2019年罹患肺腺癌，健康狀況一直不穩定，還曾罹患敗血症、腦部疾病和蜂窩性組織炎，幾度瀕臨生死邊緣，靠著堅強意志力挺過難關，日前她發文感謝郭台銘帶著哈佛專業醫療團隊，幫助她病情轉為穩定。

新的一年迎來春天，17日陳文茜發感謝郭台銘「帶著哈佛團隊及北榮陽明醫學院院長王署君，幫助我由垂危病情走向好轉穩定的恩人」在大年初一還從遠方捎來哈佛醫院醫師，對她病情逐漸穩定平安的第一個祝福，更讓她脫離長達五年日日的疾病灰暗。陳文茜也透露停止服用一些藥物，也依哈佛大學附屬醫院教授醫師改服用其他藥物控制病情，至今已過了4個月。

商品推薦