國光女神私密片外流 她揭真相：我們就是在「試車」
「國光女神」梁云菲去年4月爆出私密片外流，她事後承認影片女主角就是她本人，也崩潰表示這對她來說是二度傷害，她日前上中天「小明星大跟班」，表示當時和影片男主角都是單身，兩人只是在「試車」，但卻被傳成她介入別人婚姻，讓她相當傻眼。
梁云菲說，她的私密影片被外流還被指控劈腿已婚男：「有天我收到私訊說我有影片被外流，過沒多久新聞就開始連環爆，但我更不爽的是某周刊說爆料人跟他們講影片男主角是已婚人士，我傻眼，那時候我跟他都單身，我們就是在『試車』，我覺得理論上跟道德上我沒有錯。」
而她也第一時間和男方聯繫，但對方卻矢口否認外流影片：「我說『這已經是5、6年前的事，現在爆出來是什麼意思』？他說他沒有給任何人看，手機也不曾送修，後來我就報警，警察有把他的電腦跟手機收走，雖然現在還沒查到什麼，不過在網路上攻擊我跟轉傳影片的網友我全部都告，大概告了4、50個人。」
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