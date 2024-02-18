林千又高呼「終於有人還我清白」 揭罪魁禍首是他

林千又遭到富商男友家暴，控訴對方還偷走她價值600萬的名牌包，不過富商男友的郭姓友人則爆料她是害人家離婚，還破壞人家家庭的小三，17日晚間她則揭露原來郭姓友人是罪魁禍首。

林千又在IG限動轉發一則新聞，內容是沈嶸透過通靈，發現林千又與郭姓男子前世有財務糾紛，所以這一世他是來向林千又尋仇，她看過這篇報導後，忍不住直呼「終於有人還我清白」接著就質問郭男「我就不懂在世我沒欠你罵你傷害你，為何你要瘋狂糟蹋我霸凌我毀謗我，你就是害我和賴先生支離破碎的罪魁禍首！」

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林千又指郭姓友人是罪魁禍首。 圖／擷自IG

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