曬與羅志祥合照....網再提閨密愷樂 小甜甜回應曝現況「各自安好」
小甜甜（張可昀）日前到受邀到孫德榮家作客，在場還有羅志祥、阿本、陳顯政等人，她曬出與大家的合照，不過網友則問起閨密愷樂的事，而小甜甜也做出回應。
小甜甜與羅志祥的合照，底下就有網友問起「你不是和蝴蝶是閨蜜嗎」其他網友則回「他們不好了」小甜甜看到後忍不住回擊「請問？你是我們的朋友嗎？ 我怎麼不知道不好了！只知道保護朋友！」沒想到網友接著再提到謝忻，小甜甜再回應「我不能代替任何人說什麼？但是做錯做對不管是不是閨蜜都該承擔過錯，但如果是（值得）的朋友他的私事和你們的友誼無關吧？」最後更強調「各自安好才重要」。
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