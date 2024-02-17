開工撒錢！ 余祥銓霸氣送妻「30萬現金」 親揭原因

余祥銓去年6月與小12歲的柔柔登記結婚，同年11月迎來愛女「小元寶」。15日適逢初六開工日，余祥銓一早便起身到銀行領錢，一回家就給老婆大驚喜。

余祥銓15日在社群平台發布一則短片，影片中他透露一早到銀行領錢，回到家後便拆開裝錢的紙袋，連續丟了三綑10萬現鈔，邊丟邊喊：「生日快樂、新年快樂、情人節快樂，可以嗎？全新的耶！新鈔！開不開心？答應你的事有沒有做到？」一旁的柔柔則擋住臉興奮喊：「開心！」

影片一出，網友們紛紛大讚余祥銓霸氣：「幸福生活！哈哈哈怎麼連浪漫都有點好笑」、「哈哈哈哈真男人」、「這個禮物很實用🤭🤭 好浪漫呀」、「你的老公令人刮目相看！錢是最實用的」、「新好男人」、「最實際的禮物」。

余祥銓開工撒錢，送老婆30萬現鈔。 圖／摘自余祥銓IG

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