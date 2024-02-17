許聖梅怒揭「晚安小雞」惡劣行徑！ 昔恩怨曝光

台灣直播主「晚安小雞」、「阿鬧」在柬埔寨因拍攝造假影片，從被當地警方逮捕到判刑才兩三天時間，該起案件還登上各國新聞版面。對此，名嘴許聖梅昨（16）日驚爆自己其實與「晚安小雞」曾有過節，如今得知對方遭判刑，感慨表示：「終於得到懲罰！」

許聖梅昨天在臉書發文，表示前幾年這位滋事型網紅因為一邊在鬼屋直播、一邊賣商品，她則在談話性節目討論起「晚安小雞」的誇張行徑，不料她卻出現在「晚安小雞」直播痛罵的黑名單中，讓她覺得相當委屈。

許聖梅表示，「晚安小雞」先是透過洗腦粉絲來霸凌報導她負面新聞的媒體記者，更鼓勵粉絲修理媒體評論員，讓她那陣子被「雞粉」糾纏了好一陣子。幸好當時遇見有正義感的網友告訴她「晚安小雞」的行為，無奈討論到最後，總是抱著台灣是法治國，以為台灣的法律總會給我們一個是非黑白。

如今「晚安小雞」在柬埔寨遭判刑一事曝光，許聖梅則感慨表示：「這次終於讓全世界看見了台灣，那個凌遲台灣善良民眾的惡劣行徑，終於在柬埔寨得到懲罰。」

許聖梅揭「晚安小雞」惡劣行徑。 圖／摘自許聖梅臉書

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