遭控小三破壞婚姻！林千又回擊「不被愛的才是第三者」怒澄清

女星林千又曾與納豆有過一段情，昨（16）日她突然出面指控遭賴姓富商男友家暴，更曝光驚悚傷勢照片，在IG上怒轟：「這個人渣闖進我家，把我家毀了，把我的包全部都偷走，我們法院見！40歲的大老闆，台積電的供應商會幹這種事！」表示對方拿走總價600萬的包。此外，林千又也痛批賴男好友Kevin Kuo汙衊她，爆料Kevin Kuo當初追不到才詆毀她。對此，Kevin Kuo則出面爆料，林千又的2大罪狀！

據《三立新聞網》報導，Kevin Kuo替好友賴先生抱不平，除了爆料林千又是小三破壞賴男家庭外，更表示這次家暴事件賴先生被林千又打到去台安醫院驗傷，控林千又「要錢」跟「用假帳號攻擊前妻」2大罪狀，「她最大目的就是要錢而已」。昨天林千又也指控賴男硬闖她家拿走名牌包，Kevin Kuo則稱賴先生沒拿走任何送她的包，「都在她行李箱內。」

對於遭控是小三破壞富商男友婚姻，林千又稍早也在IG上出面解釋，「我自己在外面租房，賴先生每天來我租屋處稅，這世界不被愛的才是第三者。」更爆料當初Kevin Kuo想要追她追不到，「打賭他好友賴先生也不可能追到我，殊不知最後我跟賴先生在一起了，他就開始瘋狂一連串的罵我」。

對此，Kevin Kuo也在臉書動態寫道：「哥的品味沒那麼差」。此外，Kevin Kuo也向《三立新聞網》透露：「她真的想太多了，叫她公開一下過往男友們吧，我都知道是誰，我對她沒興趣。」並強調自己已婚，「我的老婆可是很美又很有氣質。」

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

林千又出面回嗆富商男友友人的指控。 圖／摘自林千又IG

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