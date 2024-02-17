炎亞綸親赴士院繳150萬具保金 喊話：感念法官理解！
藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，遭士檢起訴，並限制出境、出海。士院考量境管期限將屆滿，裁定炎亞綸於2月23日下午3時前具保150萬元，准予解除限制出境、出海，可抗告。17日他親自前往士林地方法院繳交具保金，表示：「感念法官理解對於維持生活需求，讓我能進行海外工作。」
炎亞綸繼續表示：「一直以來面對大眾，都有一份責任感，公眾人物的基礎是來自社會大眾的信任，這也是我持續保持的核心價值和信念。我信任司法，也很謝謝司法，需面對的，我必定去面對。」炎亞綸這段期間雖沉淺，不忘做公益，在去年耶誕節時，曾前往慈濟醫院以及門諾醫院，送禮物給醫院的孩童，讓小朋友非常開心。
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