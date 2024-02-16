這群人正式停更合體吐心聲 哽咽不捨強調：群人不會散
人氣Youtuber團體「這群人」成軍13年，以有趣且高質量影片或許多網友喜愛，頻道有357萬訂閱者，去年無預警預告停更，15日上線「這群人停更」影片，正式說掰掰，不過也強調：「群人真的不會解散」。
在停更影片中，固定班底展榮、展瑞、茵聲、尼克、董仔、木星及石頭七人合體吐露心情，展榮表示大家也都長大了，很多事情要面對跟生活，也承認「在創作上麵需要更多生活」，而群人13年來沒有休息過，不如先停更，再想未來可以再做什麼更好完的，不過他也強調「群人沒有要解散」。茵聲也說：「13年來我們沒有要解散，我覺得我們已經是奇葩中的奇葩。」
木星形容群人為「每個人都是獨一無二的黃金」，可以打散也可以融在一起，她說道：「但我們融在一起，依然又是那麼純種。」茵聲表示大家共同創造13年的回憶，創造了大家互相成長的基礎，如今各自發展也可以很好，「對我來說，這群人真的是我在人生當中一個不可或缺的禮物。」
尼克則覺得很幸運，出社會工作後能在群人的包圍下增廣見聞，坦言獨自一人一定會受一堆傷，群人會讓人有歸屬感，讓他成為一個有商業頭腦，可以活得更聰明的人，更因為群人認識了老婆。尼克一度講到感慨嘆氣，說道：「青春...不容易。」
石頭則表示群人能不散展榮真的很重要，因為最初展榮帶團的理念讓人覺得「有真的很像家的感覺」，很感恩群人讓他學習、成長，有了現在的一切。展瑞則勾起眾人回憶起最初的巴拉望之旅，尼克還吐槽：「怎麼活到現在？」，眾人大笑揭當時「拍片錢亂花、毫無邏輯、出去都All in」。面對停更，展瑞直言沒有遺憾，他也透露近幾年花較多時間跟家人相處，也漸漸覺得大家都步入家庭，過去可瘋狂冒險，如今多了成熟，多了時間分配，坦言要再一起拍片越來越難，就連最後一支影片也是經歷的家庭因素、生病因素，隔了一段時間才能全部聚在一起拍。
而董仔雖然直呼「明明就沒有要解散，在哭什麼啦」，但她一開口就哽咽，坦言「很不捨」，也說「會有一種身為這群人而驕傲的感覺，然後非常感謝大家的包容照顧。」
這群人說再見影片讓人不捨，不過也表示「群人不散」，未來一定會再見，「等待我們充飽電再炸一波」。
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