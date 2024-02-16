吳可熙首拿柏林影后入場券 親曝心聲：開心被看見
第74屆柏林影展於15日正式開幕，吳可熙主演「以愛之茗」入圍主競賽單元，她以一身優雅禮服登上紅毯，除了感性致謝主辦單位之外，也提到自己首次有機會能夠角逐柏林影后，她以平常心面對，「有機會可以站在這個殿堂，被評審團及各國優秀的影人看到，我已經覺得很幸運。」
吳可熙穿上台灣時尚品牌夏姿的黑色鑲金露肩禮服，搭配Tiffany耳環、手環及戒指，在柏林影展開幕當天，率先成為全球媒體的注目焦點，而她10年前首度主演電影「冰毒」參加柏林影展，此次回歸更是意義非凡，「10年前，我是從柏林影展這裡被大家看見的，10年後我又回到了這裡，走上這條紅地毯花了10年的時間，我很幸運可以走在這裡，很開心與各國影人見面與交流，期待他們會喜歡這部生猛有力的電影。」
但對於能否得獎，她則不敢想太多，只希望各國影人能喜歡電影、喜歡她的演出，更打趣表示，「喜歡的話歡迎來找我演戲」。「以愛之茗」由吳可熙、張翰及非裔法籍女星妮娜美羅（Nina Mélo）主演，本片將在台灣時間2月22日凌晨於柏林影展世界首映，並在春末於台灣上映。第74屆柏林影展將在台灣時間2月25日凌晨公布得獎名單。
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