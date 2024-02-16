快訊

普丁頭號宿敵之死？俄官媒宣告「納瓦尼已經死亡」

普亭頭號政敵離世！納瓦尼流放北極圈死於「最嚴酷監獄」 生前最後狀態曝

吳可熙首拿柏林影后入場券 親曝心聲：開心被看見

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
吳可熙穿上台灣時尚品牌夏姿的露肩禮服，在紅毯上展現台灣之美。圖／Olivier Vigerie／CAA提供
吳可熙穿上台灣時尚品牌夏姿的露肩禮服，在紅毯上展現台灣之美。圖／Olivier Vigerie／CAA提供

第74屆柏林影展於15日正式開幕，吳可熙主演「以愛之茗」入圍主競賽單元，她以一身優雅禮服登上紅毯，除了感性致謝主辦單位之外，也提到自己首次有機會能夠角逐柏林影后，她以平常心面對，「有機會可以站在這個殿堂，被評審團及各國優秀的影人看到，我已經覺得很幸運。」

吳可熙穿上台灣時尚品牌夏姿的黑色鑲金露肩禮服，搭配Tiffany耳環、手環及戒指，在柏林影展開幕當天，率先成為全球媒體的注目焦點，而她10年前首度主演電影「冰毒」參加柏林影展，此次回歸更是意義非凡，「10年前，我是從柏林影展這裡被大家看見的，10年後我又回到了這裡，走上這條紅地毯花了10年的時間，我很幸運可以走在這裡，很開心與各國影人見面與交流，期待他們會喜歡這部生猛有力的電影。」

但對於能否得獎，她則不敢想太多，只希望各國影人能喜歡電影、喜歡她的演出，更打趣表示，「喜歡的話歡迎來找我演戲」。「以愛之茗」由吳可熙、張翰及非裔法籍女星妮娜美羅（Nina Mélo）主演，本片將在台灣時間2月22日凌晨於柏林影展世界首映，並在春末於台灣上映。第74屆柏林影展將在台灣時間2月25日凌晨公布得獎名單。

編輯推薦

吳可熙首次拿到柏林影后的入場券，平常心面對。圖／Olivier Vigerie／CAA提供
吳可熙首次拿到柏林影后的入場券，平常心面對。圖／Olivier Vigerie／CAA提供
吳可熙穿上台灣時尚品牌夏姿的露肩禮服，在紅毯上展現台灣之美。圖／Olivier Vigerie／CAA提供
吳可熙穿上台灣時尚品牌夏姿的露肩禮服，在紅毯上展現台灣之美。圖／Olivier Vigerie／CAA提供

相關新聞

吳可熙首拿柏林影后入場券 親曝心聲：開心被看見

第74屆柏林影展於15日正式開幕，吳可熙主演「以愛之茗」入圍主競賽單元，她以一身優雅禮服登上紅毯，除了感性致謝主辦單位之...

張柏芝驚傳懷了第4胎 神隱1個月全面停工

女星張柏芝第3胎生父成謎，沒想到最近又傳出懷了第4胎，最近全面神隱停工一個月，社群媒體也沒有更新近照，傳出因安胎正停工休...

74歲劉松仁「收山」不拍戲了 吐心境：一點慾望都沒有

香港74歲資深男神劉松仁執導並擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》於2019年首演，後因疫情延期，而在疫情解禁後，原班人馬將於4月重返舞台。劉松仁最近為宣傳該劇受訪，被問是否想再拍戲，他坦言「不拍了！」

下跪也沒用！晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年 省長揭定罪原因

台灣網紅「晚安小雞」、「阿鬧」赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散佈不實訊息帶回調查，恐須於當地入監服刑。兩人今下午在記者會被上銬下跪道歉，稱影片造假。對此，今（16）日據當地媒體報導，網紅晚安小雞與阿鬧遭判刑2年。

罕病律師陳俊翰離世 賀瓏發聲：深感遺憾

前央視記者王志安上月上「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，他因模仿罕病律師陳俊翰手抖，藉此諷刺台灣選舉過於煽情，播出後節目遭到炎...

鄭運鵬帥兒德德紅到南韓 韓媒報導「長得像車銀優的國會議員兒子」

鄭運鵬兒子德德在2024大選中和老爸一起掃街，高顏值爆紅，情人節前夕開通個人IG並釋出高清帥照，才一天時間追蹤人數就已破20萬。而他受封「台版車銀憂」，更紅到南韓，韓媒14日以「長得像車銀優的國會議員兒子」為標題報導德德。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。