74歲劉松仁「收山」不拍戲了 吐心境：一點慾望都沒有

香港74歲資深男神劉松仁執導並擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》於2019年首演，後因疫情延期，而在疫情解禁後，原班人馬將於4月重返舞台。劉松仁最近為宣傳該劇受訪，被問是否想再拍戲，他坦言「不拍了！」

劉松仁最近上TVB 娛樂新聞台《StarTalk》宣傳音樂劇《利瑪竇》，被問及近幾年都在忙什麼？劉松仁說道：「我呢，其實前兩三年我已經不拍戲了。」他透露都在專心做《利瑪竇》，而當他拍這部戲被許多人問他演什麼時，「我發覺我一點慾望都沒有」，坦言已沒了想要演戲的慾望。還表示，不僅是沒了慾望，還很害怕，特別是舞台劇，要面對觀眾，「我又怕（出）醜，我又怕露面，我又不喜歡張揚，我是好內斂那種。」

而劉松仁作品涉及電影、電視、舞台劇、廣播劇，還有擔任導演、有過配音經歷，他坦言最愛的還是拍電視劇，主持人便問他忙完《利瑪竇》是否會再拍電視劇？他毫不猶豫地說：「我不拍了」，透露無論電視、電影都不再拍了。

劉松仁出道數十年，代表作之多，從80年代《京華春夢》、90年代《大時代》，再到《名媛望族》等知名港劇，還是吳奇隆與劉詩詩定情作《步步驚心 》中的皇阿瑪（康熙），電影作品更是伴隨許多觀眾長大，包括《鹿鼎記》、《東方三俠》、《洪熙官之少林五祖》等作品。網友看到他表態「收山」，紛紛回憶起他過往作品，直呼「太經典」、「代表作太多了」。

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