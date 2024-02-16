下跪也沒用！晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年 省長揭定罪原因
台灣網紅「晚安小雞」、「阿鬧」赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散佈不實訊息帶回調查，恐須於當地入監服刑。兩人今下午在記者會被上銬下跪道歉，稱影片造假。對此，今（16）日據當地媒體報導，網紅晚安小雞與阿鬧遭判刑2年。
據《柬中時報》今早報導，柬埔寨西港省初級法院法官裁定，網紅晚安小雞、阿鬧犯有「煽動製造社會動亂罪」，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。
昨日記者會中，網紅「晚安小雞」、「阿鬧」當場下跪道歉，希望柬埔寨政府能給他們一次機會，更期望能藉由自身拍攝真實的柬埔寨，讓外界知道柬埔寨治安非常好，並非媒體報導那樣的負面。
對此，柬埔寨西哈努克省長郭宗朗認為，「晚安小雞」、「阿鬧」已犯下嚴重錯誤，根據柬埔寨的法律規定，他們必須承擔法律責任。他更直言，「我認為這個問題非常嚴重，不能只是批判教育。如果我們原諒他們，那麼接下來有人會繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」
更多推薦
▪晚安小雞YT會員分等級 網爆：每月至少賺50萬
▪嚇！晚安小雞判刑 柬埔寨法院曝2人還擬拍強姦和摘器官影片
▪張柏芝驚傳懷了第4胎 神隱1個月全面停工
▪開工撒錢！ 余祥銓霸氣送妻「30萬現鈔」 親揭原因
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言