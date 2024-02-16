下跪也沒用！晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年 省長揭定罪原因

台灣網紅「晚安小雞」、「阿鬧」赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散佈不實訊息帶回調查，恐須於當地入監服刑。兩人今下午在記者會被上銬下跪道歉，稱影片造假。對此，今（16）日據當地媒體報導，網紅晚安小雞與阿鬧遭判刑2年。

據《柬中時報》今早報導，柬埔寨西港省初級法院法官裁定，網紅晚安小雞、阿鬧犯有「煽動製造社會動亂罪」，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。

昨日記者會中，網紅「晚安小雞」、「阿鬧」當場下跪道歉，希望柬埔寨政府能給他們一次機會，更期望能藉由自身拍攝真實的柬埔寨，讓外界知道柬埔寨治安非常好，並非媒體報導那樣的負面。

對此，柬埔寨西哈努克省長郭宗朗認為，「晚安小雞」、「阿鬧」已犯下嚴重錯誤，根據柬埔寨的法律規定，他們必須承擔法律責任。他更直言，「我認為這個問題非常嚴重，不能只是批判教育。如果我們原諒他們，那麼接下來有人會繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」

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