罕病律師陳俊翰離世 賀瓏發聲：深感遺憾
前央視記者王志安上月上「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，他因模仿罕病律師陳俊翰手抖，藉此諷刺台灣選舉過於煽情，播出後節目遭到炎上，主持人賀瓏也被網友要求道歉，他神隱數日後道歉承認疏失，並聲稱2028年會全力為民進黨輔選，當時陳俊翰回應大可不必勉強自己，如今陳俊翰過世，賀瓏也發聲了。
賀瓏在臉書發文表示，對於陳俊翰律師的離世深感遺憾，「陳律師面對生命堅韌的態度令人敬佩。感謝他對於臺灣的貢獻與付出。」
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