快訊

登台才半年…日本人氣漢堡排「挽肉と米」暫停營業 緊急宣布原因曝

網紅晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕竟非最慘？名醫嘆：未來會出人命

成本太高撐不住！明起鬍鬚張「兩款便當」調漲5元 這品項連漲2年

鄭運鵬帥兒德德紅到南韓 韓媒報導「長得像車銀優的國會議員兒子」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
鄭運鵬兒子德德因臉讚爆紅。圖／截自IG／derder0904
鄭運鵬兒子德德因臉讚爆紅。圖／截自IG／derder0904

鄭運鵬兒子德德在2024大選中和老爸一起掃街，高顏值爆紅，情人節前夕開通個人IG並釋出高清帥照，才一天時間追蹤人數就已破20萬。而他受封「台版車銀憂」，更紅到南韓，韓媒14日以「長得像車銀優的國會議員兒子」為標題報導德德。

韓媒「tvreport」14日報導德德開通IG的新聞，介紹他在鄭運鵬競選期間因臉讚爆紅，受封「台版車銀優」，讓不少人姨母心爆發。並描述德德13日開通IG後，公開了多張帥照，「照片中，德德穿著白色針織衫和牛仔褲，在床上展現自然地樣貌。」並報導德德漲粉飛快，人氣很高。

編輯推薦

德德紅到登韓媒。圖／截自IG／tvreport
德德紅到登韓媒。圖／截自IG／tvreport

鄭運鵬兒子德德因臉讚爆紅。圖／截自IG／derder0904
鄭運鵬兒子德德因臉讚爆紅。圖／截自IG／derder0904

鄭運鵬兒子德德因臉讚爆紅。圖／截自IG／derder0904
鄭運鵬兒子德德因臉讚爆紅。圖／截自IG／derder0904

鄭運鵬兒子德德因臉讚爆紅。圖／截自IG／derder0904
鄭運鵬兒子德德因臉讚爆紅。圖／截自IG／derder0904

相關新聞

罕病律師陳俊翰離世 賀瓏發聲：深感遺憾

前央視記者王志安上月上「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，他因模仿罕病律師陳俊翰手抖，藉此諷刺台灣選舉過於煽情，播出後節目遭到炎...

鄭運鵬帥兒德德紅到南韓 韓媒報導「長得像車銀優的國會議員兒子」

鄭運鵬兒子德德在2024大選中和老爸一起掃街，高顏值爆紅，情人節前夕開通個人IG並釋出高清帥照，才一天時間追蹤人數就已破20萬。而他受封「台版車銀憂」，更紅到南韓，韓媒14日以「長得像車銀優的國會議員兒子」為標題報導德德。

40歲劉香慈驚喜懷第三胎 秀「兩條線」喊：遭到暗算

39歲女星劉香慈過去因演出「新兵日記」爆紅，被封為「最美士官長」，她2016年與藥廠第三代鍾威凱結婚後育有2子，沒想到近日再爆喜訊，就在即將過40歲生日之前，驚喜透露懷第三胎，目前懷孕逾3個月，昨（14）日適逢情人節，她分享老公前陣子得知她「兩條線」的反應，笑說遭到暗算。

AV版《我推》主角是已逝女優橫宮七海 網友：無法直視

日本AV女優橫宮七海去年年底被友人曝光身亡消息，得年21歲，讓人震驚。而片商在她離世後推出其生前拍攝8K VR作品「推しの娘」，橫宮七海在片中cosplay《我推的孩子》中的「星野愛」，搭上超夯動漫作品雖然有趣，但有粉絲一想到是橫宮七海遺作，嘆：無法直視。

庹宗華空降「營業中」 張立東傻眼：康哥怎麼長不一樣

由好看娛樂製作發行的「嗨！營業中」第三季播出收視表現再創佳績，本週夥伴們移動到南投為全校師生準備營養午餐，大家認真準備時，小幫手人未到聲先到

歐陽娣娣參加選秀遭酸爆！歐陽娜娜親回6字「霸氣護妹」

歐陽娣娣近來參加泰版創造營《創造營亞洲》，除了因為她自稱來自中國挨轟外，初舞台表演後，投票排行更衝上前三名，不過卻也遭到不少網友酸是靠姊的鐵皇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。