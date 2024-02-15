鄭運鵬帥兒德德紅到南韓 韓媒報導「長得像車銀優的國會議員兒子」
鄭運鵬兒子德德在2024大選中和老爸一起掃街，高顏值爆紅，情人節前夕開通個人IG並釋出高清帥照，才一天時間追蹤人數就已破20萬。而他受封「台版車銀憂」，更紅到南韓，韓媒14日以「長得像車銀優的國會議員兒子」為標題報導德德。
韓媒「tvreport」14日報導德德開通IG的新聞，介紹他在鄭運鵬競選期間因臉讚爆紅，受封「台版車銀優」，讓不少人姨母心爆發。並描述德德13日開通IG後，公開了多張帥照，「照片中，德德穿著白色針織衫和牛仔褲，在床上展現自然地樣貌。」並報導德德漲粉飛快，人氣很高。
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